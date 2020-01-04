طريقة عمل رول ديك رومي محشي في المنزل

رول ديك رومي محشي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.





مقادير رول ديك رومي محشي

صدر ديك روميى مفرود

1 كوب مشروم مفروم

1 كوب بصل مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم

جزرة مفرومة

ملح

فلفل أسود

بابريكا

توابل دجاج

نصف كوب باربكيو صوص

1 ملعقة كبيرة روزماري

1 كوب جبنة شيدر مبشور





-التزيين

أعواد روزماري طازج

مشمش أو صوص كريز





-التقديم

أرز بسمتي بالبسلة





طريقة تحضير رول ديك رومي محشي

* يتبل الديك الرومي بخليط الملح والفلفل والتوابل والباربكيو صوص

* يحشى بخليط الجزر والبصل والثوم والفلفل الرومي والمشروم

* يمكن أن يلقب الخليط قليلًا في الزيت كما يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود

* يحشى الديك الرومي بالخليط ويلف جيدًا بخليط الطعام

* يرش بالزيت ويوضع في الفرن حتى تمام النضج