طريقة عمل رول ديك رومي محشي في المنزل

رول ديك رومي محشي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير رول ديك رومي محشي
صدر ديك روميى مفرود
1 كوب مشروم مفروم
1 كوب بصل مفروم ناعم
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 ثمرة فلفل أحمر رومي مفروم
جزرة مفرومة
ملح
فلفل أسود
بابريكا
توابل دجاج
نصف كوب باربكيو صوص
1 ملعقة كبيرة روزماري
1 كوب جبنة شيدر مبشور
-التزيين
أعواد روزماري طازج
مشمش أو صوص كريز
-التقديم
أرز بسمتي بالبسلة
طريقة تحضير رول ديك رومي محشي
* يتبل الديك الرومي بخليط الملح والفلفل والتوابل والباربكيو صوص
* يحشى بخليط الجزر والبصل والثوم والفلفل الرومي والمشروم
* يمكن أن يلقب الخليط قليلًا في الزيت كما يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود
* يحشى الديك الرومي بالخليط ويلف جيدًا بخليط الطعام
* يرش بالزيت ويوضع في الفرن حتى تمام النضج
* يزين ويقدم مع الأرز عند تمام النضج