AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الليبيون يرفضون التدخل التركي في بلادهم ويتحدون ضد أردوغان

السبت 04/يناير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت قناة "218" الليبية، اليوم السبت، إن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا، ساعد على توحيد صفوف الليبيين في مواجهة أردوغان، حيث بدأت بيانات الشجب والتنديد والرفض تصدر من قبل مكونات ومدن وقبائل من مختلف المناطق الليبية.

ولفتت إلى أن قبائل المنفة ، القطعان، أولاد سليمان، العواقير، قبائل مصراتة في المنطقة الشرقية، الصيعان، قبائل سوق الخميس، العبيدات، أعيان وادئ الشاطئ، قبائل ورشفانة، أعيان غات، أعيان الفواتير، مجالس ورفلة الاجتماعية غربًا وجنوبًا وشرقًا، أعيان الطوارق ، نقابة الأشراف ، العجيلات ، الجوازي، الحساونة، وغيرهم الكثير من النشطاء والسياسيين والمهتمين بالشأن العام، أعلنوا رفضهم لتصويت البرلمان التركي على خلاف شريحة سياسية اختارت أن تكون لجانب مصلحتها الضيقة، وأن تغلبها على حساب شركائهم في الوطن، وعلى حساب جذورهم، وأصالتهم، وجيرانهم.

وأضافت القناة أن الطيف السياسي بلغ به الحنق والضيق الفترة الماضية مبلغه، فصار يرى التدخل العسكري التركي نصرةً للدولة المدنية التي منح لنفسه الحق باحتكار خطابها وتكوين أسسها في ليبيا ما بعد فبراير ونعت كل شخص رافض لهم ولأفكارهم بأنه من دعاة عسكرة الدولة، وهذا ما يمكن اعتباره غرقًا في الضلال.

وأشارت إلى أن شخصيات كثيرة عدت التصويت نصرأ، من عبد الرحمن السويحلي المعاقب وابنه، إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مهندس فجر ليبيا، إلى المفتي المعزول الصادق الغرياني، إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والبقية تأتي، كلهم باركوا التدخل العسكري، وتنفسوا الصعداء، وكأن النصر بات حليفًا لهم ، علمًا بأن المسلسل الليبي الطويل لم يصل حلقته الأخيرة بعد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث في الشأن التركي: تدخل أنقرة في ليبيا بدأ منذ 2011.. فيديو

حبل الكذب قصير.. العالم يكشف زيف العثماني .. وأطماعه في الخضراء تخرج للنور

مركز أبحاث أوروبى: تركيا تسعى إلى تجنيد طوارق ليبيا كوكلاء حرب فى إفريقيا

إيطاليا تحذر أردوغان من مغبة التدخل العسكري في ليبيا

وكلاء حرب.. إرسال قوات نظامية والاستعانة بميليشيات سورية ومقاتلين من السادات والاعتماد على الطوارق.. 4 خيارات أمام أردوغان للتدخل العسكري في ليبيا

أول تعليق من دفاع البرلمان على توقيع أردوغان مذكرة التدخل العسكري فى ليبيا

ترشيحاتنا

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران

الكوبري غرق في الترعة.. أهالي شبرا النملة: مش عارفين نروح أراضينا وندفن موتانا.. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 4-1-2019

الليبيون يرفضون التدخل التركي في بلادهم ويتحدون ضد أردوغان

مشهد إنساني.. الأهالي ينقذون كلبا ضالا حشر رأسه أسفل باب كلية في بورسعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران