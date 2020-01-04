الليبيون يرفضون التدخل التركي في بلادهم ويتحدون ضد أردوغان

قالت قناة "218" الليبية، اليوم السبت، إن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا، ساعد على توحيد صفوف الليبيين في مواجهة أردوغان، حيث بدأت بيانات الشجب والتنديد والرفض تصدر من قبل مكونات ومدن وقبائل من مختلف المناطق الليبية.





ولفتت إلى أن قبائل المنفة ، القطعان، أولاد سليمان، العواقير، قبائل مصراتة في المنطقة الشرقية، الصيعان، قبائل سوق الخميس، العبيدات، أعيان وادئ الشاطئ، قبائل ورشفانة، أعيان غات، أعيان الفواتير، مجالس ورفلة الاجتماعية غربًا وجنوبًا وشرقًا، أعيان الطوارق ، نقابة الأشراف ، العجيلات ، الجوازي، الحساونة، وغيرهم الكثير من النشطاء والسياسيين والمهتمين بالشأن العام، أعلنوا رفضهم لتصويت البرلمان التركي على خلاف شريحة سياسية اختارت أن تكون لجانب مصلحتها الضيقة، وأن تغلبها على حساب شركائهم في الوطن، وعلى حساب جذورهم، وأصالتهم، وجيرانهم.





وأضافت القناة أن الطيف السياسي بلغ به الحنق والضيق الفترة الماضية مبلغه، فصار يرى التدخل العسكري التركي نصرةً للدولة المدنية التي منح لنفسه الحق باحتكار خطابها وتكوين أسسها في ليبيا ما بعد فبراير ونعت كل شخص رافض لهم ولأفكارهم بأنه من دعاة عسكرة الدولة، وهذا ما يمكن اعتباره غرقًا في الضلال.



