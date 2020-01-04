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اقتصاد

كيلو البلطي يسجل 28 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم السبت 4 - 12 - 2020

السبت 04/يناير/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك اليوم، السبت، 4 - 12 - 2020، بأصنافها المختلفة في سوق العبور وفقا لآخر التطورات في سوق الجملة بشكل دورى.

وسجل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 22 و28 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" 20 جنيها، وكيلو سمك البلطي الأسواني 35 جنيها، وسمك الجمبري نمرة "3" 180 جنيها، وسجل كيلو سمك المرجان نحو 38 جنيها، وكيلو البرانيس الإسكندراني نحو55 جنيها، وسمك الدنيس سجل نحو 90 جنيها.

وسجل سعر سمك المكرونة خليجى نحو 30 جنيها للكيلو، وكيلو سمك الجمبري الجامبو نحو 470 جنيها، وسمك الجمبرى المجمد نحو 165 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم السبت 4 يناير 2020

وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 60 جنيها، وسمك البياض البلدي 50 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، وسمك القراميط 20 جنيها، وسمك البوري "1" بـ48 جنيها، وسمك البورى "2" بـ 38 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم السبت 4 -12-2020

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها، وسمك المكرونة السويسي 66 جنيها، وسمك الكابوريا بـ 150 جنيها، وسمك السبيط 110 جنيهات، وسمك موسى 60 جنيها، وسمك الجمبري 370 جنيها.
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