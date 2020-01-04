AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اغتيال سليماني.. تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت

السبت 04/يناير/2020 - 09:10 ص
تحليق مكثف للطيران
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الإسرائيلي حلق بشكل مكثف طوال ليل أمس الجمعة في الأجواء اللبنانية.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بالتحليق بعد عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وأشارت إلى أن تحليق الطائرات استمر حتى صباح اليوم السبت وطاول مناطق لبنانية مختلفة ومنها العاصمة بيروت ومناطق جنوبية محاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت، صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مقتل سليماني.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الطوارئ ويرفع التأهب على الحدود

أول رد فعل إسرائيلي بعد مقتل قاسم سليماني

شاهد.. العراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني وقيادات الحشد الشعبي

إليسا تعلق على مقتل قاسم سليماني

بعد اغتيال قاسم سليماني.. محلل إسرائيلي يوضح كيف سترد إيران؟

بعد مقتل قاسم سليماني.. الجيش الإٍسرائيلي يرفع درجة الاستعداد القصوى

ترشيحاتنا

قناة عبرية: إسرائيل كانت على علم مسبق باغتيال قاسم سليماني| تفاصيل

بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى

بعد ضبط رئيس مصلحة الضرائب متهما بالرشوة.. معيط: لا أحد فوق القانون ولا تستر على أي فساد

للجنس و للحامل.. 25 فائدة لتناول الموز

للمرة الثانية خلال أسبوع | فرمان يمنع محمد الشرنوبى من الغناء

شفيق ياراجل.. حكاية حسن عابدين من درب الهوي إلى زيارة قبر الرسول وصداقة الشعراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران