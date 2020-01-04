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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-1-2019 والقنوات الناقلة

السبت 04/يناير/2020 - 09:19 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم السبت، 4-1-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت ، 4-1-2019، في التقرير التالي:

كأس السوبر السعودي:

النصر X التعاون- 07:15 مساءً - السعودية الرياضية 1 - السعودية الرياضية 3.


كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)

مولودية الجزائر X الرجاء المغربي - 09:00 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1.

الدوري الإسباني:

فالنسيا X إيبار - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

خيتافي X ريال مدريد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد X ليفانتي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

إسبانيول X برشلونة - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
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