مواعيد مباريات اليوم السبت 4-1-2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 4-1-2020، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها بطولة كأس السوبر السعودي.





ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت ، 4-1-2019، في التقرير التالي:





كأس السوبر السعودي:





النصر X التعاون- 07:15 مساءً - السعودية الرياضية 1 - السعودية الرياضية 3.









كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)





مولودية الجزائر X الرجاء المغربي - 09:00 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1.





الدوري الإسباني:





فالنسيا X إيبار - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.





خيتافي X ريال مدريد - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.





أتلتيكو مدريد X ليفانتي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.



