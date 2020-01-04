تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعلن السكة الحديد عن موقف التحديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت الموافق ٤ يناير ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة





ثالثًا : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة



