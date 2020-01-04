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أخبار العالم

صواريخ إيرانية على إسرائيل.. طهران ترد على اغتيال سليماني بهذه الطريقة

السبت 04/يناير/2020 - 09:33 ص
صواريخ إيرانية على
صواريخ إيرانية على إسرائيل.. طهران ترد على اغتيال سليماني
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سمر صالح
توقع المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" "روني بن يشاي" قيام إيران بالرد على اغتيال اللواء قاسم سليماني من خلال إطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال بن يشاي إن إيران ستحاول الامتناع عن الصدام المباشر مع أمريكا وإسرائيل، وأن الرد سيكون من خلال قوات موالية لها في العراق أو سوريا، وأن الرد قد يتأخر قليلًا.

ويعتبر اللواء قاسم سليماني الذي اغتالته طائرات مسيرة في بغداد أحد أكبر الرموز الإيراني، وهددت إيران بالرد بشكل مؤلم على اغتياله، وتوعد قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني بأن يشاهد الجميع جثامين الأمريكيين في كل الشرق الأوسط.

وتوقع المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" "عاموس هرئيل" أن ترد إيران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بشكل عنيف، وممكن أن يستمر لفترة طويلة وعلى عدة جبهات.

ورغم عدم رغبة أمريكا وإيران بالحرب إلا أن عملية الاغتيال تقربهما من ذلك، وهذا الصدام قد يورط إسرائيل في المعركة.

وكشف عاموس هرئيل إلى أن نقاشات عديدة جرت حول اغتيال اللواء الإيراني إحداها كانت بين الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، وأنه عندما اغتالت إسرائيل القائد في حزب الله عماد مغنية، اقترحت إسرائيل اغتيال سليماني الذي كان برفقة مغنية، إلا أن الولايات المتحدة وضعت "فيتو" حول اغتياله.

وعن الأهداف التي يمكن أن تستهدفها إيران قال هرئيل إنها ستركز على الأهداف الأمريكية في العراق، وقد تتلقى السعودية ضربات أيضا.
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