دفع رباعي يحصد 25 ألف جنيه في ثالث أيام عرضه

بلغ الإيراد اليومي لفيلم «دفع رباعي بقوة»، أس الجمعة 3 نياير، 25 ألف و459 جنيه مصري، في ثالث أيام عرضه بالسينمات حتى الآن، لتصل مجمل إيراداته 65 ألف و333 جنيه، منذ بداية عرضه.





وتدور أحداث "دفع رباعي بقوة " حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسًا والثالث محاميًا، لكنه تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، ويتورط الأخوة الثلاثة في عملية إرهابية وبمساعدة أحد رجال الشرطة لهم ينجحوا في إجهاض العملية وغيرها من الأحداث.



