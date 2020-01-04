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فن

دفع رباعي يحصد 25 ألف جنيه في ثالث أيام عرضه

السبت 04/يناير/2020 - 09:31 ص
فيلم دفع رباعي
فيلم دفع رباعي
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سعيد فراج
بلغ الإيراد اليومي لفيلم «دفع رباعي بقوة»، أس الجمعة 3 نياير، 25 ألف و459 جنيه مصري، في ثالث أيام عرضه بالسينمات حتى الآن، لتصل مجمل إيراداته 65 ألف و333 جنيه، منذ بداية عرضه. 

وتدور أحداث "دفع رباعي بقوة" حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسًا والثالث محاميًا، لكنه تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، ويتورط الأخوة الثلاثة في عملية إرهابية وبمساعدة أحد رجال الشرطة لهم ينجحوا في إجهاض العملية وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر أن «دفع رباعي بقوة» يشارك في بطولته: أحمد بدير، محسن منصور، أحمد عزمي، أحمد العمدة، إيناس النجار، سناء يوسف، ندى بهجت، سمسم شهاب، ميسره، محمود الحسيني، تتيانا، أحلام الجريتلي، صبري عبد المنعم، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، ياسر علي ماهر، محمد الشربيني، وغيرهم، هو من إنتاج شركتي اتحاد الأخوة جروب للمنتج علاء مهنا برايت ستار للدكتور تامر تهامي، وقصة جمال ربيع، وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد، ومستشار إعلامي حسام صلاح، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.
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