Facebook يضيف ميزة جديدة للمقالات الفورية

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، بعض الإضافات الجديدة لعرض المقالات الفورية، حيث يهدف إلى تجديد اهتمام الناشر بأداة المحتوى الأصلية الخاصة به، وفقا لما ذكره موقع "social media today".





وأطلق فيسبوك لأول مرة خدمة المقالات الفورية في عام 2015، مع الاستفادة من الأدوات المختلفة للمنصة لتمكين أوقات تحميل أسرع، وتحسين خيارات العرض التقديمي (من خلال أدوات الفيديو والصور) ونتيجةً لذلك، حقق أداء محتوى أفضل بشكل ملحوظ.





وتتطلع هذه الأدوات الحديثة إلى الإضافة إلى هذه السعة، حيث تتطلع الشركة المالكة للمنصة أولًا إلى تزويد الناشرين بإمكانية تعزيز محسنة لمحتواهم من خلال خدمة المقالات الفورية IA بميزات جديدة "لإعادة الدوران والتنقل" داخل كل مشاركة.





وتعد الإضافة الرئيسية هنا هي مجموعة جديدة من أزرار التنقل في نهاية كل المقالة، والتي ستمكن من تحسين المشاركة، والأهم من ذلك هي روابط لعرض المزيد من المحتوى من نفس الناشر.





وستسهل الأزرار الثلاثة الأولى حفظ ومشاركة محتوى المقالات IA، وذلك عبر رسالة أو مجموعة أو تحديث شخصي ، حيث يمكن إضافة إمكانات توزيع منشورات جديدة داخل المقالات الفورية IA، وعند النقر فوق زر "المزيد من"، سينتقل القراء إلى قائمة المقالات المنشورة من الناشر نفسه، مما يعزز خيارات العلامة التجارية والترويج.





وتعد هذه الإضافات مهمة، لأن أحد الانتقادات الرئيسية لعرض المقالات الفورية حتى الآن هو أنها تفيد فيسبوك فقط، ولكن مع استضافة محتوى خدمة IA على المنصة بدلًا من إعادة إرسال القراء مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بالناشرين، فإنه يحد من إمكانية تتبع الإعلانات والبيانات للناشرين المشاركين.





وعلى الرغم من أنها قد توفر تجربة قراءة أفضل على الأجهزة المحمولة، إلا أن معظم الناشرين كانوا مترددين في إعطاء فيسبوك المزيد من أدوات التحكم إلى في هذا الصدد، وفي الواقع، فإن أكثر من 50٪ من شركاء فيسبوك في إطلاق المقالات الفورية IA، قد تخلوا عن الخيار تمامًا بحلول عام 2018.





و خلال شهر يونيو 2018، عمل فيسبوك عل تهدئة مخاوف الناشرين، حيث قام بإضافة أدوات اشتراك جديدة، لمساعدة الناشرين على جذب المزيد من الزيارات المباشرة والجمهور من منشورات IA الخاصة بهم ، بينما تمت إضافه أيضًا خيارات مبسطة لتبسيط عملية إنشاء IA، بالنسبة للجزء الأكبر، ولكن لا يبدو أن هذه التحسينات زادت من حماسة الناشر للخدمة، ولكن مع المضي قدمًا في فيسبوك في خطط لعلامة تبويب الأخبار المخصصة لها، يمكن أن تصبح خدمة IA عنصرًا أكثر أهمية، وبالتالي فإن هذه الدفعة الجديدة لمعالجة هذه الجوانب المحددة .



