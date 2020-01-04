بالأسماء.. تعيينات جديدة بجامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور عربي عبد العزيز الطوخي الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وشملت القرارات تعيين الدكتورة مرفت مهدي رمضان الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور سامي محمد أحمد غنيمي الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة رئيسا لمجلس القسم.



كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة قيام الدكتور هاني محمد زكريا الأستاذ المساعد بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بأعمال رئيس مجلس القسم، وقيام الدكتور محمد عبد الحميد طه الأستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بأعمال رئيس مجلس القسم.