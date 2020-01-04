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اقتصاد

الإسكان: بيع 7 محال و13 وحدة إدارية ومهنية بمدينة العبور

السبت 04/يناير/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه سيتم بيع 7 محال، بمساحات تتراوح بين 31 و49 م2، و13 ، ووحدة إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 55 و74 م2، بمنطقة الإسكان القومي، بالحي الثامن، بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى، مشيرًا إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أنه يتم سحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه، لكل محل، و10 آلاف جنيه، لكل وحدة، في موعد غايته جلسة المزاد، مضيفًا أنه بالنسبة للمحال، يتم استكمال سداد (نسبة 10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، وبالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية يتم استكمال سداد (نسبة 25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد + 3 آلاف جنيه، وديعة اتحاد الشاغلين، وذلك فور رسو المزاد.

وقال رئيس جهاز مدينة العبور: يتم سداد الباقي بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، ويجوز سداد باقي القيمة البيعية علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلي (0.5 %) مصاريف تحصيل، على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة باسم الجهاز، بقيمة الأقساط والفوائد قبل الاستلام.
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