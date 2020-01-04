مانشستر يونايتد يسعى للثأر من وولفرهامبتون بـ كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف، ضمن منافسات الدور الرابع، من كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويسعى فريق مانشستر يونايتد للثأر من وولفرهامبتون بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بعدما ودع المسابقة من الدور ربع النهائي على يديه في الموسم الماضي.



على الجانب الآخر يطمح وولفرهامبتون بقيادة مدربه البرتغالي سانتو لمواصلة تفوقه على مانشستر يونايتد وإقصائه من المسابقة.



وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، أبرزها مانشستر سيتي مع بورت فايل، وأستون فيلا مع فولهام، ونيوكاسل مع روشديل ساوثهامبتون مع هيدرسيفلد، ليستر سيتي مع ويجان.