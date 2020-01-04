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أخبار العالم

بوليفيا تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 مايو المقبل

السبت 04/يناير/2020 - 10:25 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في بوليفيا
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أ ش أ
أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 مايو المقبل.

وقال نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا أوسكار هاسنتوفل - في تصريح مقتضب أوردته قناة (فرانس 24) اليوم السبت - "إن الانتخابات الرئاسية ستجري في أول يوم أحد من شهر مايو".

يشار إلى أنه منذ استقالة موراليس في 10 نوفمبر الماضي وفراره إلى المكسيك ثم الأرجنتين، تتولى السناتورة اليمينية جانين آنيز الرئاسة بالوكالة.

جدير بالذكر أن موراليس (60 عاما) الذي استقال بعد أسابيع من الاحتجاجات بسبب إعادة انتخابه لولاية رابعة خلافا للدستور، ملاحق قضائيا في بلاده بتهمتي نشر الفتنة والإرهاب ويعيش حاليا في الأرجنتين .. وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين وقد تولى السلطة على مدى حوالي 14 عاما.
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