لسوء الأحوال الجوية.. إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة ..صور

واصلت موجة الطقس السيئ اجتياح سواحل الإسكندرية اليوم السبت، صاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض شديد في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، في ثان أيام نوة رأس السنة المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام.



من جانبها دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.



وقررت سلطات ميناء الإسكندرية،إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وشدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، على رفع مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ من درجة الاستعداد، مع اليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.