النصر ضد التعاون.. صراع مثير على لقب كأس السوبر السعودي الليلة

يلتقي فريق النصر بنظيره التعاون، اليوم، السبت، في كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة".



موعد مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة..



من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين النصر والتعاون في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي السعودية الرياضية 1، و3.



ويخوض النصر السوبر المحلي، بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما يلعب التعاون اللقاء بصفته حامل كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويدخل النصر والتعاون المباراة على أمل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، حيث فشل النصر في الظفر باللقب مرتين خلال عامي 2014 و2015، أما التعاون يلعب لقاء السوبر لأول مرة في تاريخه.



وأسندت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم السعودي، إدارة مباراة السوبر بين النصر والتعاون، للحكم المجري فيكتور كاساي.