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فن

رشا الخطيب تشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة سان جورج

السبت 04/يناير/2020 - 10:34 ص
رشا الخطيب
رشا الخطيب
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سعيد فراج
حرصت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، على تهنئة أصدقائها الأقباط بالعيد المجيد، إذ زارت الخطيب، الأقباط بكنيسة سان جورج بمنطقة الزمالك، وشاركتهم الاحتفالية التي أقيمت بالكنيسة احتفالا بالعيد المجيد.

وتشارك رشا الخطيب، في مسلسل "رحيل زهرة" بشخصية سمية، والمقرر عرضه في شهر فبراير المقبل، كما تواصل التحضير لبرنامجها الجديد "لخبطة" المقرر عرضه على قناة "المحور".

وقالت رشا الخطيب، في بيان صحفي، إنها تحضر حاليًا لفيلم سينمائي جديد لن تعلن عن تفاصيله في الوقت الحالي.

مسلسل "رحيل زهرة" بطولة حنان مطاوع، ومحمد رياض ومحمود عبد المغني، منة فضالي، رشا الخطيب، ياسمين علي، مدحت تيخة، ومن تأليف شاذلي فرح، ومن إخراج حسني صالح.
رشا الخطيب تشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة سان جورج
رشا الخطيب تشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة سان جورج
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