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توك شو

دعوتها مستجابة.. نادية لطفي: بدعي على كل واحد يضر بمصر ويسعى لتدميرها.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 10:42 ص
الفنانة نادية لطفي
الفنانة نادية لطفي
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة نادية لطفي، إن الفنانة إلهام شاهين زارتها في منزلها للاحتفال بعيد ميلادها، مشيرة إلى أن إلهام شاهين من الفنانات المرتبطات بها وتحبها وبينهما ود.

وأضافت نادية لطفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي" أن علاقتها جيدة بجميع الفنانين والفنانات في الوسط، موضحة أن الفتانة دلال عبد العزيز من أقرب الفنانات إلى قلبها وهي إنسانة جميلة وعلاقتها جيدة جدا بالجميع.

وأشارت نادية لطفي، إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تحمل كل الصفات الرائعة وهي ممثلة ممتازة، وعطائه وراقية جدا، لافتة إلى أن الفنانة نيللي وليلى علوي وإلهام شاهين يأتي عيد ميلادها معها، لذلك مازحت أحد أصدقائها قائلة «برج الجدي مسيطر.. كنا دبحنا جدي بالمرة».

وتابعت نادية لطفي: «عندما أدعي على حد فدعوتي مستجابة وبدعى على الناس الأندال اللي هما، تخطوا للقانون والآداب العامة والشرف، وإحنا محدش يقدر علينا، ولا أحد يستطيع تدمير مصر والمصريين».

تحتفل الفنانة نادية لطفى بعيد ميلادها الـ83 والتى ولدت في حي عابدين بالقاهرة، وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب وهو من قدمها للسينما.
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