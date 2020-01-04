طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور

تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة عمليات رفع وكسح مياة الأمطار وجميع مخلفاتها بشوارع المراكز والمدن وذلك بمساعدة العاملين فى قطاع النظافة والصرف الصحي.





وفى مركز ومدينة ايتاى البارود يواصل العاملين بمنظومة الصرف الصحى والنظافة شفط مياه الأمطار بمتابعة محمد كجك رئيس المدينة والذى وجه بدفع ٥ سيارات من المعدات الميكانيكية من الوحدة المحلية والحماية المدنية وشركة المياه وبالوحدات المحلية بقري ايتاي البارود لرفع تجمعات مياه الأمطار.مؤكدا على إستمرار العمل لمجابهة ورفع التراكمات.





كما تم الدفع بباقي المعدات الميكانيكية بالإضافة إلي المعدات الخاصة بالوحدات المحلية بقري ايتاي البارود لمجابهة سقوط الأمطار و رفع تراكمات الأمطار من مداخل القري والطرق المؤدية المنشآت الخدمية.





وكانت موجة من الأمطار الغزيرة قد ضربت ربوع محافظة البحيرة، خاصة بالمدن الساحلية "رشيد وادكو " حتى فجر اليوم السبت وذلك بالتزامن مع سؤ حالة الطقس التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وتسبب ذلك فى غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد وغرق الشوارع بمياه الأمطار وخلوها من المواطنيين وتوقف عمليتى البيع والشراء وغلق المحلات التجارية.





وبناءا على سؤ حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة وحفاظا على أرواح أبناؤنا الطلاب قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تأجيل امتحانات السبت الموافق ٤يناير بكافة المراحل التعليمية إلى يوم الخميس الموافق٩يناير٢٠٢٠ مع الالتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هى





كما قرر المحافظ تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية ووالأزهرية ليوم الاربعاء 8/1، وتاجيل امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية امتحان المقررة عقدها السبت 4/1 إلى 12 /1 /2020.





وشهدت مدينة دمنهور جولة تفقدية للواء هشام آمنة - محافظ البحيرة لمتابعة الجهود المبذولة لرفع تراكمات المياه وتابع اعمال رفع تراكمات المياه بمدخل وشارع المعهد الدينى وبعزبة الدفراوى بدمنهور و تم الدفع بسبع سيارات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور مشددًا على استمرار العمل لمجابهة ورفع التراكمات.



