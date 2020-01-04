AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور

السبت 04/يناير/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تواصل الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة عمليات رفع وكسح مياة الأمطار وجميع مخلفاتها بشوارع المراكز والمدن وذلك بمساعدة العاملين فى قطاع النظافة والصرف الصحي. 

وفى مركز ومدينة ايتاى البارود يواصل العاملين بمنظومة الصرف الصحى والنظافة شفط مياه الأمطار بمتابعة محمد كجك رئيس المدينة والذى وجه بدفع ٥ سيارات من المعدات الميكانيكية من الوحدة المحلية والحماية المدنية وشركة المياه وبالوحدات المحلية بقري ايتاي البارود لرفع تجمعات مياه الأمطار.مؤكدا على إستمرار العمل لمجابهة ورفع التراكمات.

كما تم الدفع بباقي المعدات الميكانيكية بالإضافة إلي المعدات الخاصة بالوحدات المحلية بقري ايتاي البارود لمجابهة سقوط الأمطار و رفع تراكمات الأمطار من مداخل القري والطرق المؤدية المنشآت الخدمية.

وكانت موجة من الأمطار الغزيرة قد ضربت ربوع محافظة البحيرة، خاصة بالمدن الساحلية "رشيد وادكو " حتى فجر اليوم السبت وذلك بالتزامن مع سؤ حالة الطقس التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وتسبب ذلك فى غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد وغرق الشوارع بمياه الأمطار وخلوها من المواطنيين وتوقف عمليتى البيع والشراء وغلق المحلات التجارية.

وبناءا على سؤ حالة الطقس وسقوط أمطار غزيرة وحفاظا على أرواح أبناؤنا الطلاب قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تأجيل امتحانات السبت الموافق ٤يناير بكافة المراحل التعليمية إلى يوم الخميس الموافق٩يناير٢٠٢٠ مع الالتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هى

كما قرر المحافظ تأجيل امتحانات المرحلة الإعدادية ووالأزهرية ليوم الاربعاء 8/1، وتاجيل امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية امتحان المقررة عقدها السبت 4/1 إلى 12 /1 /2020.

وشهدت مدينة دمنهور جولة تفقدية للواء هشام آمنة - محافظ البحيرة لمتابعة الجهود المبذولة لرفع تراكمات المياه وتابع اعمال رفع تراكمات المياه بمدخل وشارع المعهد الدينى وبعزبة الدفراوى بدمنهور و تم الدفع بسبع سيارات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور مشددًا على استمرار العمل لمجابهة ورفع التراكمات.

وأعلنت المحافظة الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة ورفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت.
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
طوارئ بمحافظة البحيرة لسوء حالة الطقس والوحدات المحلية تواصل رفع مخلفات الأمطار ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم استقرار حالة الطقس.. خطة احترازية في البحيرة استعدادا للنوة القادمة.. صور

تطهير جسور المصارف.. إدارة الأزمات والكوارث في البحيرة تستعد للأمطار

طقس سيئ.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال رفع آثار موجة الأمطار الغزيرة

طقس سيئ.. سقوط أمطار غزيرة برشيد وادكو واستمرار حالة الاستنفار.. صور

تحسن تدريجى بحالة الطقس بالبحيرة.. والوحدات المحلية تواصل رفع مياه الأمطار | صور

أمطار غزيرة بالبحيرة وغلق بوغاز رشيد .. صور

ترشيحاتنا

مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـ رضوى الشربينى.. والإعلامية ترد

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

شاهد | أحدث ظهور لـ نيللي في عيد ميلادها

بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بـ"جمرك الإسكندرية".. صور

إيران ترفع الراية الحمراء بعد مقتل قاسم سليماني

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة آثار مياه الأمطار فجرًا.. فيديو

AdvertisementS

بعد تطبيقه رسميا.. زيادة المعاش 15% ورفع السن بقانون المعاشات الجديد في هذا الموعد

شاهد لحظة وصول جثمان الإعلامية نجوى القاسم إلى لبنان.. وتأكيد سبب الوفاة

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية اليوم ..فيديو

الجثث ستملأ الشرق الأوسط.. قائد فيلق القدس الجديد يتوعد بالرد على اغتيال سليماني

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـ رضوى الشربينى.. والإعلامية ترد

بعد ضبط رئيس مصلحة الضرائب متهما بالرشوة.. معيط: لا أحد فوق القانون ولا تستر على أي فساد

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

وزير المالية يكلف رضا عبدالقادر للقيام بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة آثار مياه الأمطار فجرًا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر حسنى تستعرض رشاقتها فى دبى بهذه الإطلالة

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها