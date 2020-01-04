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أخبار البلد

نيفين القباج تستقبل رئيس الاتحاد العربي للتطوع

السبت 04/يناير/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع والدكتورة أمل جمال مستشار ومنسق عام الاتحاد في مصر.

ورحبت القباج برئيس الاتحاد العربي وأكدت أن التطوع أحد أهم ملفات وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة القادمة، وخصوصا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إعداد دليل للتطوع وانشاء تطبيق الكتروني للتطوع وجارى تأسيس شبكة مصرية للتطوع.

وأضافت القباج ان الوزارة تولي اهتمام كبير بالمتطوعين في أنشطة متنوعة على رأسها مكافحة الإدمان والمخدرات والرقابة علي دور الرعاية وعدد من الأنشطة التوعوية في قضايا الحد من الزيادة السكانية وأنشطة الهلال الاحمر المصرى.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد العربي للتطوع  التهنئة للقباج على توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي وتمنى لها التوفيق وعبر عن رغبة الاتحاد العربي في تعميق التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرض أهم أنشطة الاتحاد والخطط المستقبلية والتي تتضمن إقامة ملتقى التطوع العربي وقمة الشباب العربي الافريقي لريادة الأعمال الاجتماعية "جسور الاستدامة".

وفي نهاية اللقاء قدم حسن بو هزاع درع الاتحاد العربي للتطوع هدية لوزارة التضامن الاجتماعي.
نيفين القباج تستقبل رئيس الاتحاد العربي للتطوع
نيفين القباج تستقبل رئيس الاتحاد العربي للتطوع
نيفين القباج تستقبل رئيس الاتحاد العربي للتطوع
نيفين القباج تستقبل رئيس الاتحاد العربي للتطوع
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