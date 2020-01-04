بعد إثارتها الجدل| شاهد.. شقيقة حسن الرداد في رحاب مسجد الحسين

ظهرت نيبال الرداد، شقيقة الفنان حسن الرداد، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وذلك بعدما أثارت الجدل بظهورها الأول مع الفنانة إيمي سمير غانم، زوجة شقيقها.





كانت إيمى سمير غانم، نشرت صورة مع شقيقة حسن الرداد المحجبة وذلك فى أول ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وخطفت شقيقة حسن الرداد والتى تدعى نيبال الأنظار إليها بحجابها وجاءت التعليقات على صورة ايمى ونيبال "أحلى بنتين فى مصر" .





وكانت إيمى سمير غانم احتفلت مع شقيقتها دنيا سمير غانم بعيد ميلادها وعلقت دنيا على الصورة "انا احبك كثيرا اختي الغالية ربنا يخليكي ليا".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يخليكو لبعض" و"كل سنة وانتي طيبة وسعيده وناجحة في حياتك" و"منورين الدنيا كلها".





واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، مساء أمس، بعيد ميلادها الـ٣٥ فهي من مواليد ١ يناير ١٩٨٥، وتنتمى لمواليد برج الجدي.



