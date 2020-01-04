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الشباب والرياضة: إتاحة الفرصة لفتيات دار الابتسامة للأيتام لممارسة الرياضة.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 10:56 ص
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه تم منح الفرصة لفتيات دار "الابتسامة للأيتام لممارسة الرياضة في مركز شباب مكرم عبيد.

وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي إم سي» أن وزير الشباب والرياضة استجاب لبرنامج «مساء دي إم سي» أمس ووافق على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية بمركز شباب مكرم عبيد او مركز شباب الحى السادس.

وأوضح المتحدث بأسم وزارة الشباب والرياضة، أنه تم توفير كافة الخدمات للأطفال الأيتام داخل المركز، موضحا أنه سيتم عرض طلب تعميم الفكرة في المناطق المختلفة على وزير الرياضة لخدمة الأطفال الأيتام.

ونوه إلى أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تقديم الدور المجتمعي للأيتام، مؤكدا أنه سيتم دراسة الموضوع بشأن توفير فرصة للأيتام لممارسة الرياضة لكل المناطق في مصر.
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