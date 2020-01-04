فودة: نبني المسجد والكنيسة في جنوب سيناء ونعيش بروح التسامح

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نبني المسجد والكنيسة تأكيدا على روح المودة والتسامح الموجودة بين المصريين.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء لكنيسة السمائيين بشرم الشيخ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.





رافق الوزير والمحافظ الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ ماجد راضي، مدير أوقاف شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية





وقال وزير الأوقاف: "الزيارة تأتي تأكيدا على أننا نحيا معًا بروح المواطنة العظيمة، ونعيش معًا مناسباتنا السعيدة، ونعمل معًا على حماية أوطاننا ورفعة شأنها، في ضوء سماحة الأديان وعظمة الحضارة المصرية السمحة والروح الوطنية الصافية، والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".





وقال محافظ جنوب سيناء إ نه سعيد بهذه الزيارة جدا لافتا ان مصر ستظل في أمان وحماية وحفظ الله لها طالما وجد هذا الشعب العظيم المحب للسماحة والتآخي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يصر على بناء مسجدا وكنيسة بكل تجمع جديد او مدينة .



