انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الثالث والرابع والخامس بالدقهلية

قال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ انطلقت بمدارس الدقهلية اليوم السبت لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية الصف الثالث والرابع والخامس.



وأوضح أن طلاب الصف الثالث الابتدائي أدوا امتحان اللغة الأجنبية والرياضيات، ومادة اللغة العربية والخط والتربية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي ومادة الرياضيات والعلوم للصف الخامس الابتدائى.



وأكد عبد الرؤوف أن الامتحانات سارت بشكل جيد فى الفترة الأولى وكانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تتلق غرف العمليات المركزية بالمديرية أى شكاوى.



وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات وحجرات الكنترولات وتأمينها جيدا ومنع الغش تماما وتوفير جو هادئ للطلاب وضرورة إرسال التقارير أولا بأول وحل المشاكل التى تواجههم أثناء الامتحانات فورا.