الشباب والرياضة: قافلة تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بسوهاج

قال محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إن سيتم إطلاق قافلة تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها "الأدبية والعلمية"، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عمرو شلتوت، وكيل الوزارة في المراجعات للمواد الأساسية مجانًا.





وأوضح "فريد" أن القافلة تنفذ تحت شعار "العلم ... والولاء" للعام السابع على التوالي لطلبة الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، يومي 9 و 10 من شهر يناير الجاري.





وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أن القافلة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى نهاية اليوم، بمركز التعليم المدني بسوهاج، شرق الاستاد الرياضي بمدينة ناصر، نادي طما الرياضي، لافتًا أنه يحاضر في القافلة التعليمية للطلاب خبراء التدريس الذين تم اعتمادهم من أكاديمية المهن التعليمية.



