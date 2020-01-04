AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الشباب والرياضة: قافلة تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بسوهاج

السبت 04/يناير/2020 - 12:18 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
قال محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إن سيتم إطلاق قافلة تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها "الأدبية والعلمية"، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عمرو شلتوت، وكيل الوزارة في المراجعات للمواد الأساسية مجانًا.

وأوضح "فريد" أن القافلة تنفذ تحت شعار "العلم ... والولاء" للعام السابع على التوالي لطلبة الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، يومي 9 و 10 من شهر يناير الجاري.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أن القافلة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى نهاية اليوم، بمركز التعليم المدني بسوهاج، شرق الاستاد الرياضي بمدينة ناصر، نادي طما الرياضي، لافتًا أنه يحاضر في القافلة التعليمية للطلاب خبراء التدريس الذين تم اعتمادهم من أكاديمية المهن التعليمية.

وتابع "فريد" أن القافلة تسهم في مساعدة الطلاب، ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، مشيدًا بالقوافل التعليمية والقائمين عليها، وأهمية دورها في الحد من الدروس الخصوصية، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال 2000 طالب وطالبة خلال اليوم الأول من القوافل التعليمية بمطروح

بمشاركة 5 محافظات.. انطلاق فعاليات مهرجان التنمية الرياضية المجمع بسوهاج.. صور

فريق طبي متكامل لـ جامعة المنيا بقافلة مجانية في قرية شلقام

الشباب والرياضة تنظم قافلتين تعليميتين فى الوادى الجديد وبنى سويف

تدشين فعاليات معا نرتقي بتعليمك لدروس تقوية لطلاب الإعدادية والثانوية بالغربية.. صور

ترشيحاتنا

بعد مقتل سليماني.. 700 جندي أمريكي إلى لبنان لهذا السبب

بعد مقتل قاسم سليماني.. وزير الخارجية القطري يتوجه إلى إيران

شاهد.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على التحرش بفتاة المنصورة

مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـ رضوى الشربينى.. والإعلامية ترد

شاهد.. بدء مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني في بغداد

شاهد.. كيف احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد