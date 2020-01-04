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منوعات

استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب

السبت 04/يناير/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
بعد إعلان أردوغان إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا بموافقة البرلمان، ومقتل سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد على يد قوات أمريكية معلنة أن السبب هو حماية مصالحها من غدره. 

أصبح العالم يعيش على صفيح مشتعل والغليان يسيطر على زمام الأمور، فأبواق الحرب بدأت تلوح من بعيد وأن العالم على موعد مع حرب عالمية جديدة، فكل الدول تستعد للهجوم المنتظر و بدأت التحالفات تظهر بوجهها الحقيقي .

في الوقت الذي تتصارع فيه قوى العالم ، لا يفوت المصريين تلك اللحظة الهامة لإضفاء روح النكتة لتخفيف وطأة الأحداث و تحويلها من دراما إلى كوميدي .

فقد قام رواد التواصل الاجتماعي بالتفكير في الحرب من زوايا بعيدة تماما عن العنف و الأسلحة و الدمار ، فقد شارك عدد من الشخصيات أبرزهم الفنان محمد هنيدي في الترند .

و في الصور التالية سنعرض أبرز التعليقات التي كتبها المصريين عن الأحداث الجارية و لكن ليس خوفا من الحرب ذاتها ، فالمصريين في وقت الشدة هم أكثر الشعوب جراءة و تحمل المسئولية ، حيث ان خفة الظل من أهم أسلحتهم لمواجهة الأحداث الصعبة .
استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب
استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب
استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب
استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب
استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب
استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب
استنوا اتجوز الأول.. ردود أفعال المصريين على الأحداث العالمية ومزاعم الحرب
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