AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استقرار حالة الطقس بالبحر الأحمر والأنشطة البحرية تعمل بشكل طبيعي.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 12:41 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم، السبت، حالة من الاستقرار في حالة الطقس، دون تواجد لأي سحب أو رياح، وسطوع الشمس على أنحاء المحافظة.

وأعلنت هيئة الموانئ، أن ميناء سفاجا البحري وميناء الغردقة يعملان بشكل طبيعي ولا توجد أية تغيرات جوية أو نشاط للرياح.

وفي سياق آخر، أكد مصدر بغرفة هيئة تنشيط السياحة، أن الأنشطة البحرية السياحية تعمل بشكل طبيعي دون تأثر ولا توجد أي تغيرات جوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بيانا، بحالة الطقس طقس اليوم، وجاء فيه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء تكون رعدية أحيانا، ويسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة مائل للدفئ على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

تحذير من الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وانخفاض بدرجات الحرارة الـ 48 ساعة المقبلة

تعيين هشام طاحون رئيسًا جديدًا لـ الأرصاد الجوية

حذرت المصريين من موجة برد قارصة..الأرصاد: طقس غدٍ غير مستقر .. ارتدوا الملابس الشتوية وابتعدوا عن هذه الأماكن

الأرصاد: أمطار وسحب على أغلب الأنحاء.. ورياح مثيرة للأتربة

تساقط كثيف للأمطار على القاهرة والجيزة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. بلاتينيوم يعلن رحيل 6 لاعبين عن الفريق

من 30 سنة.. صورة نادرة لـ تركي آل شيخ في طفولته

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة آثار مياه الأمطار فجرًا.. فيديو

صواريخ إيرانية على إسرائيل.. طهران ترد على اغتيال سليماني بهذه الطريقة

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد

بعد إثارتها الجدل| شاهد.. شقيقة حسن الرداد في رحاب مسجد الحسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد