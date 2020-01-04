شبرا الخيمة تغرق فى شبر ميه.. الأمطار تتحدى المسئولين والشوارع تتحول إلى بحيرات.. صور

أغرقت مياه الأمطار عددا من الشوارع بمدينة شبرا الخيمة، وتحولت الشوارع إلى برك وبحيرات من المياه، الأمر الذى أدى إلى صعوبة سير المواطنين بسبب تراكم المياه.



وطالب أهالى شبرا الخيمة المسئولين ورؤساء الأحياء سرعة التحرك والنزول من مكاتبهم، وإرسال السيارات لشفط المياه من الشوارع حتى لا تعيق حركة المرور.



وكانت محافظة القليوبية قد شهدت صباح اليوم سقوط أمطار على مختلف أنحاء المحافظة، فيما أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء برفع حالة الطوارئ والسرعة في التعامل مع مياه الأمطار، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.



وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.



وأكد المحافظ على أهمية الجاهزية في التعامل مع أزمة الأمطار طوال فصل الشتاء حيث كلف المحافظ المسئولين برفع حالة الطوارئ لمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدي لحوادث الصعق وخاصة في موجات الطقس.



وطالب المحافظ من إدارة مرور القليوبية العمل إعداد وتوفير الخطط البدائل المرورية للطرق والمسارات على مستوى المحافظة حتى لا تصاب الطرق بالشلل خلال موجات الأمطار، وخاصة وأن المحافظة تتوسط الطرق الزراعي والإقليمي والحر وجميعها طرق هامة وحيوية ويتطلب العمل معها بخطط عالية المستوى حتى لا تحدث أزمات.



وأهاب محافظ القليوبية بالمواطنين ضرورة توخى الحذر أثناء السفر على الطرق السريعة مع استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل مستمر على مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.