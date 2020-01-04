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برلمان

طلب إحاطة بشأن تلوث مياه بحيرة إدكو بسبب غياب الرقابة

السبت 04/يناير/2020 - 12:35 م
بحيرة إدكو
بحيرة إدكو
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة فايقة قهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود تعدي واقع على بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة متمثل في الصرف الصحى والزراعى والصناعي بالبحيرة في ظل غياب الرقابة عليها، وكذلك أيضًا عدم تطهيرها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الملوثات عن الحدود المسموح.

وقالت فهيم فى بيان صحفى لها: إن هناك تقرير صادر من معامل الرصد البيئى بوزارة الصحة والذى صدر عن شهر «أكتوبر 2019» كشف عن ارتفاع نسب الألومنيوم والكبريت داخل البحيرة، وكذلك انخفاض نسبة الأكسجين الذائب مما يشكل خطورة على الأحياء المائية.

وأوضحت عضو البرلمان أن التقرير الصادر من الهيئة العامة للثروة السمكية إدارة البحيرات، ذكر أن بحيرة إدكو تعانى من عدة مشاكل بسبب التلوث الذى أصاب البحيرة، من الصرف الصحى والزراعى وكذلك عدم تطهيرها.

وأضاف التقرير، أن البحيرة تعانى من صرف كميات هائلة من الصرف الصحى والزراعى والصناعى، حيث يصب أكثر من 300 ألف فدان زراعى «صرف زراعى»، بما يعادل 55 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى صرف المنشآت الصناعية بما يعادل 950 مترا مكعبا يوميا، حيث تقوم أكثر من 16: 20 محطة للصرف الصحى بإلقاء السبب النهائي، علاوة على القرى التى تقوم بالصرف المباشر على البحيرة دون محطات معالجة، وأصبحت البحيرة عرضة لهذه الملوثات التى تؤثر على الثروة السمكية والمستوى المعيشى والصحى لصائدى البحيرة والمواطنين.

ونوهت فايقة فهيم إلى أنه نظرًا للتعدي الواقع على بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة والتي يعد إخلالًا جسيمًا للمادة 45 من الدستور والتي ألزمت الدولة بحماية مواردها المائية من أي اعتداء عليها،فإنها تطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة بشأن حماية البحيرة طبقا للدستور والقانون.
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