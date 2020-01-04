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محافظات

استجابة لـ"صدى البلد"..تعديل المقاعد المعكوسة بكورنيش النيل الغربي بسوهاج.. صور

السبت 04/يناير/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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خالد رياض
بدأت محافظة سوهاج أمس، في تعديل مقاعد كورنيش النيل الغربي بعد نشر تقرير في موقع "صدى البلد" عن سخرية أبناء سوهاج لأن المقاعد تم وضعها لتكون مطلة علي الشارع وليس نهر النيل.

وبدأت الشركة المنفذة للمشروع في تعديل وضع المقاعد لتكون مطلة علي النيل وعلي طريق الكورنيش بدلا من وضعها في اتجاه واحد لتطل على الشارع.

وأثارت مقاعد كورنيش النيل الغربي بسوهاج والذي يجري تطويره وسيتم الانتهاء منه في 25 فبراير المقبل حسب تصريحات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، سخرية أبناء المحافظة لأن المقاعد تم وضعها لتكون مطلة علي الشارع وليس نهر النيل.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة فور تركيب المقاعد الجديدة علي الكورنيش، ورأى أبناء المحافظة أن ما يحدث هو عدم فهم من المسئولين في المحليات أو الشركة المنفذة لان المقاعد يجب أن تكون مطلة علي النيل لا على الشارع.

قال أحمد عيسى، أحد النشطاء إن تركيب المقاعد بهذا الشكل هو أمر جيد في حال أنها تكون مخصصة لمن ينتظرون ركوب السيارات لكن تلك المقاعد لا تصلح على كورنيش النيل لأن الشخص يجلس ليستمتع بمنظر النيل لا بمنظر السيارات المارة في الشارع.

عبير محمود، قالت: "الكراسي معكوسة هو مفيش حد خد باله من المسئولين في المحافظة أن اللي معدي جنب الكورنيش هو نهر النيل ولا هما فاكرينه ترعة".

فيما أشار أحد الأشخاص إلي أنه يجب أن تكون المقاعد مطلة علي الكورنيش وعلى الشارع في نفس الوقت وأن تكون بها مقاعد من الاتجاهين، فمن يريد الاستمتاع بمنظر النيل يجد مكان له ومن ينتظر وسيلة مواصلات يكون أيضا له مكان مخصص للانتظار.
استجابة لـ"صدى البلد"..تعديل المقاعد المعكوسة بكورنيش النيل الغربي بسوهاج.. صور
استجابة لـ"صدى البلد"..تعديل المقاعد المعكوسة بكورنيش النيل الغربي بسوهاج.. صور
استجابة لـ"صدى البلد"..تعديل المقاعد المعكوسة بكورنيش النيل الغربي بسوهاج.. صور
استجابة لـ"صدى البلد"..تعديل المقاعد المعكوسة بكورنيش النيل الغربي بسوهاج.. صور
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