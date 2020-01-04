بعد تحسن طفيف في الطقس.. إعادة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة

أعادت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم السبت، فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات الطبيعية.





وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارتي الحركة والخدمات البحرية بدأت في قطر وإرشاد السفن من المخطاف الخارجي للرسو على الأرصفة طبقًا لأولوية التراكي.





ووجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.



