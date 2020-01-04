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رياضة

عبد الرحمن كهربا في حوار لـ صدى البلد: عانيت مثل محمد صلاح ولا أفكر بالعودة.. نجم الأهلي مثلي الأعلى

السبت 04/يناير/2020 - 02:02 م
عبدالرحمن كهربا
عبدالرحمن كهربا
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محمد السعيد
  • اللعب لـ الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب
  • كهربا مثلي الأعلى وعانيت مثل محمد صلاح
  • أمتلك عرضا تركيا جديدا وحلمي اللعب في ريال مدريد

عبد الرحمن الناغي أو كهربا كما يحب أن يطلق عليه، هو لاعب كرة مصري يبلغ من العمر 19 عاما، محترف في صفوف فريق دينزلي التركي ، بدأ رحلته مع الاحتراف مبكرا، بحثا عن حلم يريد أن يحققه في أحد الأيام.

عبدالرحمن كهربا هو أحد اللاعبين المصريين الصاعدين، الذين يحلمون بالسير على خطى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وتحقيق نجاحات كبيرة في أوروبا.

تواصل " صدى البلد" مع عبد الرحمن كهربا، وأجرى معه حوارا، حول بدايته مع كرة القدم، وموقفه من ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، ومثله الأعلى وطموحه في أوروبا.

بداية، كيف بدأت مشوارك مع كرة القدم حتى وصولك إلى الاحتراف في تركيا؟

بدايتي مع كرة القدم كانت مع نادي الشرق السعودي، ثم انتقلت للعب في سموحة، وأخيرا انتقلت إلى ناشئين فريق دينزلي التركي.

هل هناك صلة قرابة بينك وبين محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي، أم الأمر مجرد تشابه في الاسم والشكل؟

لا تربطني صلة قرابة بكهربا، أنا من المنصورة، لكن نحن أصدقاء، ونتحدث بشكل مستمر، عندما رأني أول مرة قال لي أشعر وكأنني واقف أمام المرآة، بسبب التشابه الكبير بيننا.

هل تفكر في العودة إلى مصر وارتداء قميص الاهلي أو الزمالك أم تود الاستمرار في الاحتراف؟

اللعب للأهلي والزمالك شرف لأي لاعب، لكنني لا أفكر في العودة إلى مصر، هدفي الاستمرار في الاحتراف، أمتلك عرضا جديدا من أحد الأندية التركية، هدفي أن أصبح يوما لاعبا في ريال مدريد، ولما لا كل شيء وارد.

من هو مثلك الأعلى؟

مثلي الأعلى في مصر محمود عبدالمنعم وكهربا لاعب النادي الأهلي، و بيير أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي، وأيضا محمد صلاح هو لاعب كبير بكل تأكيد، لقد عانيت في باديتي مثله، كانت أقطع ساعات طويلة في السفر من المنصورة إلى الإسكندرية يوميا للتدريب في سموحة، مثلما كان يقطع هو الاخر ساعات في الذهاب من بسيون إلى القاهرة للتدرب مع المقاولون العرب.

ما هو مركز المفضل في الملعب؟

أجيد اللعب كجناح أيسر و جناح أيمن ورأس رحبة، شارك مع فريق دينزلي في 12 مباراة في الدوري هذا الموسم سجلت خلالهما 8 أهداف وصنع 4 آخرين.
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