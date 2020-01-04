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محافظات

غلق مصنعين لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح فاسد بصان الحجر

السبت 04/يناير/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة على المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية ، ومفتشي الأغذية بصان الحجر.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم ضبط ٢ مصنع لمنتجات الألبان بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وأحدهما يعمل بدون ترخيص، ووجه وكيل الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة علي الفور لغلق هذه المصانع لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم إعدام طن ، ١٠٠ كجم ملح طعام لوجود تغير في خواصه الطبيعية ، كما تم ضبط ١٠ طن ملح لتحجره وسوء تخزينه كما تم سحب ٣ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الصحية الرقابية بالمديرية علي جميع المنشآت بالمحافظة حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.
غلق مصنعين لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح فاسد بصان الحجر
غلق مصنعين لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح فاسد بصان الحجر
غلق مصنعين لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح فاسد بصان الحجر
غلق مصنعين لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح فاسد بصان الحجر
غلق مصنعين لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح فاسد بصان الحجر
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