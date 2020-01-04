غلق مصنعين لمنتجات الألبان وضبط 10 أطنان ملح فاسد بصان الحجر

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة على المنشآت الغذائية بمدينة صان الحجر يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية ، ومفتشي الأغذية بصان الحجر.





أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم ضبط ٢ مصنع لمنتجات الألبان بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وأحدهما يعمل بدون ترخيص، ووجه وكيل الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة علي الفور لغلق هذه المصانع لوجود خطر داهم على الصحة العامة.





وأشار "مسعود" إلى أنه تم إعدام طن ، ١٠٠ كجم ملح طعام لوجود تغير في خواصه الطبيعية ، كما تم ضبط ١٠ طن ملح لتحجره وسوء تخزينه كما تم سحب ٣ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة.



