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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة ويوجه بتنظيم الحركة المرورية

السبت 04/يناير/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اعمال التطوير والتجميل بميدان المحطة بحى غرب أسيوط كما التقى بالمواطنين للوقوف على طلباتهم ومشكلاتهم رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ومسئولى المتابعة الميدانية والدكتورة ايمان عبد الله محمد المدرس بكلية التربية النوعية والمشرف على تركيب الجداريات بالمحطة .

بدأ المحافظ جولته بلقاء بعض المواطنين بميدان المحطة واستمع الى طلباتهم ومقترحاتهم بشأن اعمال التطوير التى تتم بشوارع وميادين المحافظة كما وجه بحل شكوى بعض المواطنين وعمل ابحاث اجتماعية عاجلة لبعض الاشخاص وصرف مساعدات عاجلة لهم كما اطمأن على الخدمات الامنية بميدان المحطة وصافح بعض الضباط والافراد من قوة تأمين المحطة وطالبهم باليقظة الدائمة والتفانى فى العمل .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد اعمال تركيب جدارية فنية على سور محطة السكة الحديد بميدان المحطة وهى من اعمال اساتذة كلية التربية النوعية بجامعة اسيوط مشيدا بجودة الاعمال الفنية ومشاركة كليات جامعة اسيوط فى عمليات التجميل والتطوير التى تشهدها احياء ومراكز المحافظة موجها بعمل جداريات تحاكى تاريخ المحافظة ورموز واعلام المحافظة الذين اثروا الحياة الثقافية والتاريخية والسياسية فى مصر .

كما وجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – بتنظيم الحركة المرورية لدخول المواطنين لمحطة السكة الحديد والخروج منها بالتنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بأسيوط وتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن التنسيق مع ادارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بالميدان والشوارع المحيطة به لمنع الزحام المرورى مؤكدا على استكمال اعمال التطوير والتجميل بمختلف شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع اساتذة وطلاب كليات جامعة أسيوط وطلاب التعليم الفنى تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء .
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