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تعليم

55 ألف طالب وطالبة يشاركون في مهرجان «صحتهم مستقبلهم» بـ 70 مدرسة بأبو قرقاص

السبت 04/يناير/2020 - 12:20 م
مهرجان صحتهم مستقبلهم
مهرجان صحتهم مستقبلهم
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ايمن رياض
قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم تنظيم مهرجان "صحتهم مستقبلهم" الذى يستهدف ٢١٠ مدارس على مستوى مركزي سمالوط المنيا ابوقرقاص والممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بحضور سيارة التوعية المتنقلة لعمل مهرجانات توعية في ٧٠ مدرسة بأبو قرقاص وبحضور 55 ألف طالب وطالبة.

وأضاف أن المهرجانات شملت شرح المحاور الخمس للمشروع وهى ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي والتغذية السليمة والنظافة العامة والنظافة الشخصية، كما تم عرض شخصيات كرتونية للأطفال وسط تفاعل كبير من الطلاب والحضور وتم توزيع معجون اسنان وفرشة أسنان على الطلاب مجانا.

وحضر فعاليات هذه المهرجانات الدكتور ايهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى يونيسف مصر وريمون شكرى المنسق الميدانى لمشروع صحتهم مستقبلهم ومسئولي التربية السكانية والمشاركة المجتمعية بالمديرية.

ويأتي تنظيم مهرجان صحتهم مستقبلهم بناء على التوجهات العامة للدولة وتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنظيم حملات توعية للطلاب داخل المحافظة ضمن خطة إدارة التوعية بالشركة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.
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