وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة.. توفيق: يضاعف الطاقة الإنتاجية.. وتأهيل وتطوير إنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنويا بمعدات وتكنولوجيا حديثة

- خلال زيارته لمشروع تطوير المرحلة الأولى لشركة الدلتا للصلب بشبرا الخيمة

- وزير قطاع الأعمال يشيد بأداء العاملين ويصف التطوير بالإنجاز الكبير - بدء المرحلة الثانية للتطوير خلال العام الحالي 2020 وتشمل خط إنتاج 250 ألف طن بليت - إضافة خط إنتاج مسبوكات صلب وزهر ومن المتوقع منه خلال عام ونصف





تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب بمسطرد التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.





وقال الوزير إن مشروع التطوير يتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة للشركة وتوفير حماية وبيئة عمل مناسبة فضلا عن مراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية وتوفير استهلاك الطاقة وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع 700 مليون جنيه،لافتا إلى أنه تم استلام المعدات من إحدى الشركات الصينية وعمل الاختبارات اللازمة كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية وتجديد وتقوية الهياكل المعدنية.





وأكد توفيق أن المشروع يهدف الى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة 10 أمثال ما هي عليه حاليا وتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البليت) بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا على مرحلتين بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة وذلك بإضافة خط إنتاج جديد للمرحلة الأولى 250 ألف طن من البليت للاستخدام في إنتاج حديد التسليح لاغراض البناء والإنشاءات المدنية على أن تبدأ المرحلة الثانية للتطوير خلال العام الحالي 2020 والتي تشمل خط إنتاج 250 ألف طن بليت في يونيو القادم إضافة إلى خط إنتاج مسبوكات صلب وزهر حيث تم طرح مناقصة عالمية ومن المتوقع الانتهاء من هذا الخط خلال عام ونصف.





واضاف الوزير انه تم اختيار أحدث معدات الإنتاج في العالم ليكون قادرا على إنتاج صلب كربوني عالى الجودة والمنافسة في الأسواق بما يحقق اقل تكلفة للمنتج وأعلى جودة وأعلى إنتاجية، وأقصى قدرة على التنوع في استخدام الخامات وأقل استهلاك الطاقة كما تم تدعيم القواعد وإنشاء قواعد الأفران الجديدة ورفع كفاءة الأوناش.





من ناحية اخرى استمع الوزير خلال زيارته لشركة الدلتا للصلب إلى عرض مجلس الإدارة والهندسين حول مشروع المرحلة الأولى لتطوير الشركة التي تمت خلال الفترة الماضية والتي استهدفت مضاعفة الطاقة الإنتاجية بالشركة من 50 ألف طن سنويا إلى 5 أضعاف ليصل إلى 250 ألف طن سنويا.





كما استمع وزير قطاع الأعمال إلى شرح بشأن عمليات الإنتاج من أفران الصهر وفرن تنقية ومعالجة المعدن المنصهر وماكينة الصب المستمر وكذلك مراجعة مدخلات إنتاج الصلب مثل الطاقة الكهربائية والغاز والجير الحي والخردة إضافة إلى الوحدات المساعدة من محولات ووحدة الأكسجين ومعالجة وتوزيع المياه الصناعية وضواغط الهواء وتخفيض وقياس الغاز ومعامل الصلب ومحطة المياه، والصيانة وتصنيع قطع الغيار ومكافحة الحريق ومحطة الطوارئ لتوفير الكهرباء.



