AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تيسيرا على المواطنين.. مقترح برلماني بمد العمل بمكاتب البريد لفترة مسائية

السبت 04/يناير/2020 - 03:34 م
البريد المصري
البريد المصري
Advertisements
معتز الخصوصى
تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مد العمل بجميع مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية إلى الساعة 7 مساء، تيسيرًا على الجمهور والعملاء.

وقالت "خضر" -في مقترحها اليوم السبت- إن الازدحام والتكدس الذي تشهده مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية، وطوابير الانتظار والتي تصل إلى خارج المكتب، أصبح مشهدًا لا يمكن القبول به لا سيما أن هناك متعاملين مع المكاتب من عجائز وكبار في السن ومرضى، لا تسمح ظروفهم الصحية والمرضية البقاء طويلًا في مكاتب البريد لإنهاء مصالحهم.

وأشارت إلى أن خطط الحكومة عجزت عن إيجاد حلولًا لهذه المشكلة التي تؤرق المواطنين، كما أن سياسة التوسع في إنشاء مكاتب بريد جديدة والتوسع في المكاتب القائمة بالفعل، تصطدم أمام ضرورة وجود وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة، وبالتالي فإن الحل يمكن في إصدار قرار وزاري بموجبه يتم العمل في جميع مكاتب البريد حتى الساعة 7 مساء.

وأوضحت، أن قرار مد العمل بمكاتب البريد إلى ساعات إضافة، لن يكون إجباريًا على الموظفين وإنما اختياريًا، وبمقابل مبالغ إضافة لهم، ولن يرهقهم، حيث سيتم بالتناوب بين الموظفين، ولصالح خدمة أخوانهم المواطنين والتيسير عليهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط تشارك فى ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بـ العربية للتنمية الإدارية

برلماني: جولة واحدة لوزير الاتصالات في مكاتب البريد كفيلة بأن يتقدم باستقالته

مقترح بإستخدام مباني الحكومة المهجورة مقرات للشهر العقاري

برلماني: التطوير وسد العجز في الموظفين ينهي مشكلات الشهر العقاري

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تنفيذ قرار نقل الموظفين إلى مصلحة الشهر العقاري

برلماني: العجز في عداد الموظفين وافتقادهم للوعي الرقمي أبرز مشكلات الشهر العقاري

ترشيحاتنا

فيديوجراف| الراية الحمراء.. ماذا يعني رفعها فوق مقام الإمام في إيران؟

نيابة الأموال العامة تستدعي مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للرد على مخالفات أجيري

صواريخ إيرانية على إسرائيل.. طهران ترد على اغتيال سليماني بهذه الطريقة

الزمالك يرفض عودة حمدي النقاز مجددا بسبب فيفا

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية اليوم ..فيديو

أول مرة تدخل دولاب بطولاتهم.. لاعب يشن هجوما ناريا على نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور

بعد هيفاء وهبي.. نانسي عجرم بـ لون شعر جديد.. شاهد

الصين تطرح سيارة شبيهة بـ تسلا الأمريكية في مصر.. والسعر مفاجأة (صور)