أهالي نجع الكوم في قنا: نحتاج لوحدة صحية تنقذنا ومواصلات تربطنا بالمدينة

تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالى نجع الكوم التابع لمركز قفط بمحافظة قنا، يتضررون فيها من نقص الخدمات الضرورية والحيوية على رأسها مياه الشرب والتى يصفونها بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما يعانون من عدم وجود خط مواصلات للمنطقة التي تبعد عن مدينة قفط بأكثر من 8 كيلو.





وأكد الأهالي أنهم يسكنون هذه المنطقة منذ 30 عامًا بعدما تسببت السيول فى تدمير منازلهم، وتم تسليمهم هذه المساكن البسيطة وفقًا لشروط معينة مع لوحدة المحلية، لكن حتى الآن المنطقة بلا مقومات للحياة الطبيعية، فالمنطقة تعانى من عدم وجود إضاءة ليلًا وهو ما يعرضهم و أطفالهم للمخاطر وخاصة الذئاب التى تتواجد فى المنطقة الجبلية.





قالت سميرة حسن" ربة منزل"،نعانى بشكل دائم من نقص فى كافة الخدمات بالمنطقة، فالمنطقة لا تأتيها المياه وإن جاءت فهى مالحة صالحة للشرب، كما لا توجد مواصلات للمنطقة مع ظروف مادية سيئة لأهالى المنطقة الذين سكنوا هنا لعدم قدرتهم على شراء أو استئجار شقق فى أماكن قريبة.





وقال دكتور تقى على "مزارع" نحتاج وحدة صحية تنقذ الأهالى حال تعرضهم لأى أعراض طارئة خاصة فى فترة المساء التى لا تتوافر فيها مواصلات نهائيًا لبعد المنطقة عن العمران، حيث تبلغ المسافة بيننا بين مدينة قفط أكثر من 8 كيلو، وقد تعرض الكثير من الأهالى لأمراض طارئة تسبب فى أضرار بالغة لهم لعدم تمكنهم من الحصول على الخدمة الطبية اللازمة، وتوفى طفل من فترة لدغته عقرب، لعدم قدرة أهله على الوصول إلى المستشفى فى الوقت المناسب.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.