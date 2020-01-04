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توك شو

وقت اللزوم بكون راجل.. نهال عنبر: أبويا علمني مقولش كلمة مش قدها.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 12:23 م
الفنانة نهال عنبر
الفنانة نهال عنبر
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة نهال عنبر، إنها إمراة قوية وشديدة وقت اللزوم راجل وفي وقت آخر بكون ست ، وفي البيت زوجة وأم حنينة جدا.

وأضافت نهال عنبر خلال لقائها على قناة «النهار» أنها من الشخصيات من الصحة أحد يهاجمها او يتعرض لها او كرمتها، موضحة أن ترد على كل شخص يتطاول أو يتجاوز.

وأشارت نهال عنبر إلى أنها في مرة تعرضت لموقف ظهرت فيه شدتها وعصبيتها، ولم تمتلك نفسها واحتراما لأصحاب البيت تركته وخرجت.

وتابعت نهال عنبر: "الراجل مبيفكرش أوى في اللى معاه وفي منهم مبيبقاش قد الكلمة اللي بيقولها، وأبويا علمني أني مقولش كلمة وأنا مش هنفذها، وعلمت ابني على كده".

وأوضحت أن المرأة يمكن ان تعيش بدون رجل في حياتها، مشيرة إلى أنها ليس لديها استعداد لتجارب جديدة.
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