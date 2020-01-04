وقت اللزوم بكون راجل.. نهال عنبر: أبويا علمني مقولش كلمة مش قدها.. فيديو

قالت الفنانة نهال عنبر، إنها إمراة قوية وشديدة وقت اللزوم راجل وفي وقت آخر بكون ست ، وفي البيت زوجة وأم حنينة جدا.





وأضافت نهال عنبر خلال لقائها على قناة «النهار» أنها من الشخصيات من الصحة أحد يهاجمها او يتعرض لها او كرمتها، موضحة أن ترد على كل شخص يتطاول أو يتجاوز.





وأشارت نهال عنبر إلى أنها في مرة تعرضت لموقف ظهرت فيه شدتها وعصبيتها، ولم تمتلك نفسها واحتراما لأصحاب البيت تركته وخرجت.





وتابعت نهال عنبر: "الراجل مبيفكرش أ وى في اللى معاه وفي منهم مبيبقاش قد الكلمة اللي بيقولها، وأبويا علمني أني مقولش كلمة وأنا مش هنفذها، وعلمت ابني على كده".



