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فن

معا لمحاربة الألم ونسمو بالأمل.. أصالة توجه رسالة إلى السيدات

السبت 04/يناير/2020 - 12:19 م
اصالة
اصالة
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منار نور
أعلنت أصالة عن موعد حفلها القادم الذي يدعم المرأة ضد محاربة المرض وخاصة مرض أورام الثدي .

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي إنستجرام : " سنغنّي معًا للحبّ الّذي يسمو كلّما زاد الألمّ ولايخفتّ ، سنغنّي للأمل الّذي يجعل من المرأة جيشًا يحارب الضعف يحارب المرض يحارب اليأس ، في دعوة أفخر بها من المؤسّسه العلميّه لمرضى أورام الثدي والنساء بي جي آي سي اس ، في حفل عنوانه (بعشق حياتي) " .

وتابعت : " نساند وندعم هذه الحملة الإنسانيّه ، ونجعل من الوقت الّذي سنكون فيه معًا ، دواء طيّبًا للرّوح الّتي نحتاج أنّ نداويها بأغانينا ، بأحاديثنا ، لنجعل من الشتاء ربيعًا دافئًا مُزهرًا ورديًّا ، حين نُمسك يدًا بيدّ ، ونكون معًا لمحاربة الألمّ ونسمو بالأملّ يوم الجمعة ١٠ يناير
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