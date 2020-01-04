إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جميع رؤساء الوحدات المحلية المطلة على فرع نهر النيل أو ترعة المحمودية بضرورة إيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية مع متابعة تراخيصها والتأكد من توافر كافة الاشتراطات ووسائل الأمان كما وجه المحافظ بفصل التيار الكهربائى عن جميع أعمدة الكهرباء بالشوارع كإجراء احترازي للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالتزامن مع موجة الطقس السيء التى ضربت المحافظة مساء أمس الجمعة.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لتداعيات موجة الطقس السيء من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وخلال قيادته لفريق الأزمات والطوارىء وتوجيه ومتابعة كافة الجهود وفرق التدخل بجميع المراكز والمدن





وأشاد محافظ البحيرة بالجهود التى تقوم بها فرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع كافة التراكمات أولا بأول.





وأكد استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة على مدار يومين .





وأشار المحافظ إلى أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار الدفع بجميع المعدات والأطقم بالوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة فى رفع الآثار الناجمة أولا بأول ومتابعة جميع محطات الرفع والصرف الصحى والتى تعمل بشكل كامل وطبيعى.





وشدد على استمرار وتكثيف العمل بإدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع المرافق مع استقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت.



