AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية

السبت 04/يناير/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جميع رؤساء الوحدات المحلية المطلة على فرع نهر النيل أو ترعة المحمودية بضرورة إيقاف كافة المعديات النهرية لحين تحسن الأحوال الجوية مع متابعة تراخيصها والتأكد من توافر كافة الاشتراطات ووسائل الأمان كما وجه المحافظ بفصل التيار الكهربائى عن جميع أعمدة الكهرباء بالشوارع كإجراء احترازي للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالتزامن مع موجة الطقس السيء التى ضربت المحافظة مساء أمس الجمعة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لتداعيات موجة الطقس السيء من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وخلال قيادته لفريق الأزمات والطوارىء وتوجيه ومتابعة كافة الجهود وفرق التدخل بجميع المراكز والمدن 

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود التى تقوم بها فرق الأزمات والتدخل السريع المعنية بمجابهة الأمطار والتواجد المستمر على مدار الساعة بشوارع وميادين المراكز والمدن والقرى لرفع كافة التراكمات أولا بأول.

وأكد استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى ومجابهة موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة على مدار يومين .

وأشار المحافظ إلى أنه منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار الدفع بجميع المعدات والأطقم بالوحدات المحلية وشركة المياه والحماية المدنية للمساهمة فى رفع الآثار الناجمة أولا بأول ومتابعة جميع محطات الرفع والصرف الصحى والتى تعمل بشكل كامل وطبيعى.

وشدد على استمرار وتكثيف العمل بإدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع المرافق مع استقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت.

وكانت موجة من الأمطار الغزيرة قد ضربت ربوع محافظة البحيرة، خاصة بالمدن الساحلية "رشيد وادكو " حتى فجر اليوم السبت وذلك بالتزامن مع سوء حالة الطقس التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية وتسبب ذلك فى غلق بوغاز رشيد وتوقف حركة الصيد وغرق الشوارع بمياه الأمطار وخلوها من المواطنين وتوقف عمليتى البيع والشراء وغلق المحلات التجارية وتعطل امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم السبت.
إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية
إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية
إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية
إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية
إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية
إيقاف جميع المعديات النهرية في البحيرة لحين تحسن الأحوال الجوية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يتابع حالة الطقس واستعدادات الأجهزة لمواجهة آثار سقوط الأمطار

طقس سيئ.. سقوط أمطار غزيرة برشيد وادكو واستمرار حالة الاستنفار.. صور

أمطار غزيرة بالبحيرة وغلق بوغاز رشيد .. صور

بعد سقوطها بغزارة.. شفط مياه الأمطار ورفع مخلفاتها من شوارع البحيرة

تحسن تدريجي بحالة الطقس بالبحيرة واستمرار رفع مخلفات الأمطار بنطاق المحافظة

محافظ البحيرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع دمنهور.. صور

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار هيونداي اليوم في مصر بعد تراجع سعر الدولار

زوجة تامر حسنى تستعرض رشاقتها فى دبى بهذه الإطلالة

بعد قذفهم بالحجارة.. ضاحي خلفان: استقبال الشعب الليبي للقوات التركية تاريخي

بعد مقتل سليماني.. 700 جندي أمريكي إلى لبنان لهذا السبب

حكم ركوب الفتاة مع زميلها في السيارة وحدهما.. علي جمعة يجيب

شاهد.. تعليق ناري من رضوى الشربيني على التحرش بفتاة المنصورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

بفستان محتشم.. أصالة تتألق في حفلها بالرياض

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد