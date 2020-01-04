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أخبار البلد

"عمال الإسكندرية" يدعمون الرئيس والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي

السبت 04/يناير/2020 - 12:32 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية برئاسة مجدى البدوى عن تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأمن القومى المصرى سواء كانت سياسية أو غيرها .

وأكد البدوى في بيان للنقابة العامة اليوم السبت أن قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا هو تنفيذ لأجندة الإخوان المسلمين، ومن يسعون إلى الإخلال بالأمن القومى المصرى والعربي واستباحة أراضيه.

وشدد عمال الإسكندرية على وقوفهم خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين.

وأشاروا إلى رفضهم تدخل اى دولة فى الشأن الليبى لان الشعب العربى الليبى قادر على تقرير مصيره.
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