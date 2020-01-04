محمود وحيد يسابق الزمن من أجل المشاركة مع الأهلي

يؤدي محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، تمهيدا لمشاركته في مران الفريق الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض العديد من المباريات المهمة على الصعيدين المحلي والأفريقي .





وتعرض وحيد، لكدمة قوية في وجه القدم، وفضل خالد محمود طبيب الفريق، منحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، والاطمئنان على حالته بعد زوال الألم بشكل تدريجي في مكان الإصابة.



