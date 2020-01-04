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تعليم

محافظ الغربية يتفقد امتحانات النقل.. ويؤكد: حريصون على النهوض بمستوى التعليم.. صور

السبت 04/يناير/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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احمد علي
أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جولة مفاجئة صباح اليوم على عدد من مدارس مدينة طنطا لمتابعة انتظام أعمال امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية ، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

حيث بدأ محافظ الغربية جولته بمدرسة الشهيد عقيد أ.ح محمد سمير إدريس الرسمية للغات والتقى بالطلبة للتأكد من توفير الأريحية التامة لهم خلال فترة الامتحان وأن مستوى الإمتحان يتناسب مع قدرات جميع الطلاب.

كما تابع جولته بزيارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا حيث شهد نماذج مشاريع الامتحان الخاصة بالطلبة ، مشيدًا بمستوى التعليم وقدرات الطلبة بالمدرسة. 


وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة ومدرسة مصطفى كامل الإبتدائية ، مكلفًا رئيس حى ثان طنطا بالإزالة الفورية الإشغالات والأكشاك فى محيط المدارس.

كما إلتقى بأولياء الأمور خارج المدارس، مؤكدًا حرصه على النهوض بمستوى العملية التعليمية والعمل على مواجهة الدروس الخصوصية من خلال إنتظام الطلاب والمعلمين داخل المدارس.
محافظ الغربية يتفقد امتحانات النقل.. ويؤكد: حريصون على النهوض بمستوى التعليم.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات النقل.. ويؤكد: حريصون على النهوض بمستوى التعليم.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات النقل.. ويؤكد: حريصون على النهوض بمستوى التعليم.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات النقل.. ويؤكد: حريصون على النهوض بمستوى التعليم.. صور
محافظ الغربية يتفقد امتحانات النقل.. ويؤكد: حريصون على النهوض بمستوى التعليم.. صور
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