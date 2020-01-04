مستقبل وطن ينظم قافلة طبية لمرضى العيون بالمحلة الكبرى ..صور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بأول المحلة، قافلة طبية مجانية متخصصة لتقديم الرعاية الطبية لمرضى العيون بمحلة البرج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا.





وشهدت القافلة توافد عدد كبير من المواطنين بالمحلة ومناطقها المختلفة، وتم توقيع الكشف على 500 مواطن باستخدام أحدث الأجهزة الطبية لفحص العين وتحديد قوة الإبصار، وصرف الدواء بالمجان لـ 270 حالة وتجهيز 150 نظارة طبية و35 تشخيص عمليات، و9 حالات تحليل ما بين سكر عشوائي وسرعة ترسيب وصورة دم.



