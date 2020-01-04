بـ مساحة 2.4 مليون متر مربع.. السعودية تخطف الأنظار بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية

تحتفي المملكة العربية السعودية بتدشين أكبر واجهة بحرية سياحية عكفت على تنفيذها منذ سنوات لتضفي للمملكة بريقا جديدا وتتواكب مع رؤيتها 2030.





ودخلت أكبر واجهة بحرية بالسعودية حيز الخدمة، بعد اكتمال مراحلها التنفيذية التي صممت وفق أعلى المعايير التقنية والجمالية بتكلفة بلغت 500 مليون ريال، على ساحل منطقة عسير جنوب غرب السعودية.





ويتكون المشروع من كورنيش خرساني يحتوي على أكثر من 200 جلسة مطلة على البحر مباشرة، وممشى يحاذي البحر على طول الواجهة، بعرض 20 مترًا، كما يحتوي المشروع على مسطحات خضراء تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع تسقي يوميا بقرابة 200 طن من المياه، ومرسى لليخوت "مارينا"، وناد لليخوت، وناد للطيران الشراعي، ومتحف بحري، ومدينة للألعاب، ومدينة مائية، ومضمار للسباقات، ومراكز تجارية، ومطاعم ومقاهٍ ، وملاعب رياضية، وجلسات متنوعة داخل الحدائق. ويتوسط هذه الخدمات مسجد جامع تبلغ مساحته 3 آلاف متر مربع





ويحتوي المشروع على جلسات الاستراحات القصيرة الت تحيط بها الأزهار من كل جانب ، وتضيئها أكثر من 14 عمود إنارة "هاي ماست" وأكثر من 55 عمود إنارة بارتفاع 14 مترا، بالاضافة الى الأعمدة الديكورية المنتشرة على جنبات الواجهة البحرية وفي ممراتها.



