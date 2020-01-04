3 أحداث مهمة تضرب البيت الأبيض.. أسبوع شتوي ساخن جدا في نادي الزمالك

يشهد نادي الزمالك 3 أحداث ساخنة ومهمة هذا الأسبوع للقلعة البيضاء سواء على مستوى الفريق الأول للكرة أو المجلس الأمر الذي جعل جماهير البيت الأبيض تطلق عليه لقب أسبوع ساخن جدا فى الزمالك.





1- موقعة طنطا:

البداية .. عندما يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مضيفه طنطا فى الخامسة مساء غدا الأحد باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الممتاز .





ويسعى الزمالك لمواصلة مسيرة الانتصارات التي عادت عقب الفوز على أسوان فى الجولة الـ 11 بهدفى مصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو وارتفاع رصيد الفريق إلى النقطة 18 فى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة وذلك بعد الخسارة أمام الطلائع والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي فى الدوري وزيسكو الزامبى فى الجولة الثالثة لدوري الأبطال الأفريقي تباعا.





2- إجتماع تصحيح المسار:

الحدث الثاني الساخن الذى ينتظره الزمالك هذا الأسبوع موعده الثلاثاء المقبل بعدما وجه المستشار مرتضى منصور الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لحضور الاجتماع الطارئ الثانى لتصحيح مسار الكرة المصرية بعدما حضر مندوبو 55 ناديا اجتماع الأربعاء الماضى بالقلعة البيضاء.





وخرج اجتماع الزمالك لـ عمومية الجبلاية بالعديد من القرارات التي تنم عن ثورة قادمة على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة خصوصا رفض مقترح إقصاء من يعمل بالإعلام عن الترشح فى الإنتخابات المقبلة والذى تردد أن اللجنة الخماسية تنوى وضعه فى اللائحة الجديدة.





وجاءت أهم قرارات إجتماع عمومية اتحاد الكرة بنادي الزمالك على النحو التالى : اجتماع يوم 7 يناير ومن يتخلف يتحمل المسئولية أمام ناديه وجدول الأعمال سيكون: دعوة لجمعية عمومية طارئة لأصحاب القرار من الأندية ومراكز الشباب وستتم مناقشة اللائحة الخاصة بالاتحاد وتعرض ملفات اللائحة على الاتحاد و تعديل لائحة المسابقات.





وفيما يخص الحكام قرر إجتماع الزمالك: المطالبة بمعاقبتهم في حالة الخطأ مثلما تتم المطالبة بمعاقبة الأندية، وأن هناك تجاوزات بمناطق الكرة ومجاملة من أعضاء اللجنة الخماسية بتعيين أقربائهم، ومحاسبة الفاسدين مع ضرورة تحديد موعد رحيل لجنة اتحاد الكرة وإعلانه ومدى شرعيتها والمطالبة بمعرفة من يساند اللجنة ومنح الحرية لترشيح أي شخص حتى لو كان يعمل في المجال الإعلامي وعدم منعه لتمهيد الطريق لأشخاص بعينهم من أجل التربح وأن الزمالك له الحق في الحفاظ على مطالبة مع دعم لكل الأندية ولم يتم النظر للاستبدال ومناقشة الملف لأنه أمر لا يخص الجمعية العمومية مع التأكيد على أن قضية الزمالك في وضع لاعبين بدلا من الذين هربوا من الفريق وتعتبر ظروف قهرية وليس استبدال.





3- مواجهة زيسكو:

أما الحدث الثالث فيتعلق بمواجهة الزمالك الأفريقية الجمعة المقبل أمام زيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالقاهرة .





ويسعى الزمالك للفوز بموقعة زيسكو الزامبي من أجل الوصول إلى النقطة السابعة والتقدم خطوة كبيرة نحو حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات رفقة مازيمبى الكونغولى صاحب صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن الفريق الأبيض والذى سيواجه أول أغسطس فى نفس الجولة.



