ديفيله لإنتاج ورش الخياطة والتفصيل بثقافة دمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتمامها بدعم وتطوير الحرف والأشغال اليدوية بمواقع فرع ثقافة دمياط حيث شهد مسرح قصر ثقافة دمياط حفل الديفيله الخاص بمتدربات شعبتى التفصيل والخياطة واﻷشغال اليدوية لعرض منتجات المشتركات من ملابس سواريه وكاجوال وملابس اطفال بالدورة التدريبية التى استمرت ثلاث شهور بمرافقة أنغام الفنان توفيق فودة، بحضور د. غادة محمد الصياد رئيس قسم النسيج بكلية الفنون التطبيقية، د. داليا كمال مدرس قسم الطباعة كلية الفنون التطبيقية وكوكبة من المهتمين بالعمل النسائي والثقافي بدمياط واختتم الحفل بتكريم المتدربات، بجانب استمرار خدمات تعليم اللغة الانجليزية للمستوى الأول والثاني بالقصر مع أسماء عثمان.





على المستوى الأدبى تابع نادي ادب قصر ثقافة دمياط الجديدة لقاءاته بأمسية شعرية عن اللغة لرصد تطور اللغة ومفرادتها والتعبيرات المجازية المستخدمة وكيف استغلها الشعراء خاصة أصحاب الشعر العامى، كما عقد بيت ثقافة الزرقا ندوة شعرية مع الشاعر عبدالله جمعة حول إسهامات شعراء الوطن فى تناول الماضى والحاضر للشارع على صعيد الفصحى والعامى والنثرى .





ناقشت مكتبة كفر المياسرة كتاب " استقلال المرأة فى الاسلام " تأليف الغزالى حرب، الجامع الكافى لحقوق المرأة فى الشريعة الإسلامية من جهة الدين ومن وجهة انسانية و كيف حقق لها ذلك استقلالية فكرية ومادية احتراما لإ نسانيتها ، كما ناقشت مكتبة شرباص كتاب " جماعة الإسلام السياسى والعنف فى الوطن " تأليف محمد سعد ابو عود، يتناول الكتاب الإسلام كدين واستغلال الدين فى السياسة وما ترتب عليه من تطور لبعض الأفكار واستغلالها لصالح العنف دون النظر لما هو سليم من عدمه من أفكار ونتائج.



