بلوك مغربى.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"
وظهرت سمية الخشاب مرتدية القفطان المغربى واعتمدت على الشعر المنسدل و المكياج الثقيل لإبراز الإطلالة.
ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى سمية الخشاب وجاءت أبرز التعليقات :
اللبس المغربي لايق عليكي بالزاف , جميلة , كتير حلوة نحنا نحبك بزاف فى المغرب
و يذكر ان قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب على حكم حبسها 3 سنوات، وإلغاء الحكم الصادر ضدها في اتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، بانقضاء الدعوة الجنائية.
وكشف مصدر، قيام سمية الخشاب عن طريق محاميها هشام تميم، بتسليم وكيل أحمد سعد، شيكا مصرفيا مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، وتم التصالح.