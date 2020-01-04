رئيس الوزراء يتفقد مبنى مجلس الوزراء والبرلمان بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تفقد مقر رئاسة مجلس الوزراء، وكذا مقر البرلمان؛ استعدادا لانتقال الحكومة للعاصمة الجديدة.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للمقار الرسمية ومباني الخدمات بالحي الحكومي، والذي سيضم إلى جانب مقر مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، قاعات مؤتمرات، ومبنى لخدمة المواطنين.





وقام مدبولي بجولة في عدد من أدوار مقر رئاسة مجلس الوزراء، للتعرف على مراحل تنفيذ كافة مكوناته، وقدم توجيهاته بشأن عدد من المقترحات الهندسية.





ووجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة العمل، وفقًا للتوقيتات الزمنية المقررة، في ضوء أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كطفرة حضارية كبرى.





كما توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له، إلى مقر مجلس النواب، الذي يتم إنشاؤه ضمن الحي الحكومي، حيث تفقد المبنى، واستمع إلى شرح حول مراحل تنفيذه والخطوات المتبقية، كما صعد إلى آخر نقطة بالمقر، حيث يتم استكمال تنفيذ القبة الضخمة أعلى المقر، والتي ستزينه وتميزه



