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منوعات

إصابات بالغة | ولي أمر يعتدي على مدير مدرسة.. صور

السبت 04/يناير/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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مريم صليب
اعتدى ولي أمر أحد الطلاب في المغرب على مدير مدرسة ووجه له ضربة قوية تسببت في إصابته بجرح غائر في مقدمة الرأس.

وفقا لما ورد في صحيفة البيان الإماراتية انفعل أحد الآباء على مدير مدرسة في المغرب واحتد النقاش بينهما حتى وصل الى التشابك بالأيدي وضربه ولي الأمر ونقل إلى المستشفى.

ذكر التقرير الطبي أن مدير المدرسة أصيب بجرح غائر في رأسه، وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على ولي الأمر بتهمة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله في المكتب.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي في الإمارات صورة مدير المدرسة وفي رأسه ذلك الجرح مستنكرين ما فعله ولي الأمر مطالبين بحماية أكبر للمدرسين وأعضاء وزارة التعليم بالكامل والحفاظ على حياتهم حتى لا تتكرر حادثة كهذه.
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